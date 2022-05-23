Меню
Украина
РФС затеял масштабную реформу российского футбола
Украина
23 мая 2022, 20:02

Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них

Выступая перед журналистами в Пентагоне министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи, которые они направят Киеву

Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них

Власти Дании передадут Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковую установку к ним. Об этом заявил в понедельник министр обороны США Ллойд Остин по итогам второго онлайн-заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

Выступая перед журналистами в Пентагоне, он подчеркнул, что около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи, которые они направят Киеву. «Я особенно благодарен Дании, которая сегодня объявила, что предоставит пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь Украине защищать свое побережье», - сказал Остин.

Материалы по теме
В бой ведут одни должники
Летите, головы
Пленных бойцов «Азова» привезли в СИЗО Ростова-на-Дону и Таганрога
Сейчас на главной
Крупнейшая судоходная компания России распродает флот, чтобы сохранить репутацию у западных партнеров
санкции
Крупнейшая судоходная компания России распродает флот, чтобы сохранить репутацию у западных партнеров
«Совкомфлот» продала одну шестую часть своего флота, чтобы погасить долги и иметь возможность вернуться на международные рынки после снятия санкций
Советник России при ООН подал в отставку из-за войны в Украине
ООН
Советник России при ООН подал в отставку из-за войны в Украине
Член российского постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев объявил о своей отставке из-за войны с Украиной. Копию его заявлени опубликовал правозащитник Гиллель Нойер в своем твиттере
В бой ведут одни должники
война в украине
В бой ведут одни должники
Издание «Проект» опубликовало базу с информацией о подразделениях российской армии, участвующих в войне против Украины. В базе есть информация о 166 командирах. В карточках представлены их биографии, а также информация об их доходах, имуществе, долгах и штрафах
Авторская колонка
Путеводитель по Ногинской тюрьме
Тем, кто собрался совершить увлекательный тур в СИЗО-11 Подмосковья, надо запастись внушительным багажом с продуктами, таблетками, книгами (кроме кодексов РФ, которые тут не работают) и теплой одеждой
Шестун Александр
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль выходит из совета директоров «Роснефти»
санкции
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль выходит из совета директоров «Роснефти»
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль подала заявление о выходе из совета директоров «Роснефти» с 20 мая и отказалась продлить полномочия в нем на второй срок, сообщила пресс-служба компании
Финляндия арестовала активы россиян на 80 млн евро, а Австрия - на 254 млн евро
антироссийские санкции
Финляндия арестовала активы россиян на 80 млн евро, а Австрия - на 254 млн евро
Под арест попала недвижимость миллиардера Бориса Ротенберга стоимостью около 10 млн евро. Это усадьба Vita Villa на курорте Ханко, недвижимость в Лапландии и несколько ветхих жилых домов
Общество
Депутаты предлагают штрафовать сотрудников ГИБДД за незаконное выписывание штрафов
Депутаты предлагают штрафовать должностных лиц, подписывающих постановление по делу об административном нарушении, в размере наложенного административного штрафа, но не менее 5 тыс. рублей
В Словакии заявили о скором завершении строительства ветки газопровода из Польши
словакия
В Словакии заявили о скором завершении строительства ветки газопровода из Польши
Министерство экономики Словакии сообщило в воскресенье вечером на своей страницах в социальных сетях о завершении в ближайшее время строительства ветки газопровода длиной 164 км
«Аэрофлоту» через три месяца придется разобрать часть своих самолетов на запчасти
авиакомпании
«Аэрофлоту» через три месяца придется разобрать часть своих самолетов на запчасти
Авиакомпания «Аэрофлот» через три месяца столкнется нехваткой запчастей для своих самолетов Boeing и Airbus. Из-за санкций авиапроизводители больше не доставляют комплектующие российским перевозчикам
Президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев и выступил в Верховной Раде
анджей дуда
Президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев и выступил в Верховной Раде
Ранее сообщалось, что Дуда в своем выступлении «коснется польско-украинской истории» и «воздаст должное тем, кто борется за защиту Украины и Европы»
МИД запретил въезд в Россию президенту США Джо Байдену и актеру Моргану Фримену
антироссийские санкции
МИД запретил въезд в Россию президенту США Джо Байдену и актеру Моргану Фримену
В стоп-лист вошли 963 человека. Среди них президент США Джо Байден и его сын, вице-президент Камала Харрис с мужем, а также известный актер Морган Фриман
ВОЗ подтвердила 92 случая заражения оспой обезьян
эпидемии
ВОЗ подтвердила 92 случая заражения оспой обезьян
Всемирная организация здравоохранения сообщила о 92 официально подтвержденных случаях заражения оспой обезьян. Инфицированные выявлены в 12 странах, в том числе Италии, Великобритании, Швеции, Португалии, Испании и США
В мире
В Австрии активисты захватили виллу главы «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова
В Австрии группа из 30 активистов захватила усадьбу, которая принадлежит бывшему вице-премьеру России и главе корпорации «ВЭБ.РФ» Игорю Шувалову. Особняк чиновника расположен на озере Аттерзе, что на курорте Зальцкаммергут
В семье не без иноагентов
дети чиновников
В семье не без иноагентов
Западные санкционные списки активно пополняют все новые российские чиновники, политики и силовики. Однако зачастую они оформляют активы на родственников, которые продолжают пспокойно развлекаться в странах НАТО
Венгерская MOL готовится отказаться от российской нефти
эмбарго
Венгерская MOL готовится отказаться от российской нефти
Крупнейшая энергетическая компания Венгрии готовит свои нефтеперерабатывающие заводы к переработке нероссийской нефти, что является признаком того, что Будапешт может в конечном итоге поддержать эмбарго ЕС на российскую нефть
Росрыболовство заявило о нехватке жести для производства консервов
консервы
Росрыболовство заявило о нехватке жести для производства консервов
По данным Росрыболовства, на фоне санкций у России остался только один зарубежный поставщик жести и сделанных из нее банок — Китай. Отечественной белой жести для удовлетворения внутреннего спроса не хватает
Президент в два раза увеличил зарплатный фонд Министерства иностранных дел РФ
доходы чиновников
Президент в два раза увеличил зарплатный фонд Министерства иностранных дел РФ
В соответствии с указом главы государства от 20 мая, фонд оплаты центрального аппарата ведомства вырос до 6,6 млрд рублей. В прошлом году этот показатель был равен 3,6 млрд рублей
СИЗО «Бутырка» проверяют из-за незаконного майнинга криптовалюты в психиатрической больнице
майнинг
СИЗО «Бутырка» проверяют из-за незаконного майнинга криптовалюты в психиатрической больнице
Неназванный офицер вместе с неизвестными лицами установил в филиале психиатрической больницы ФСИН в «Бутырке» аппаратуру для майнинга криптовалюты