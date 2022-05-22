Президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев и выступил в Верховной Раде
Ранее сообщалось, что Дуда в своем выступлении «коснется польско-украинской истории» и «воздаст должное тем, кто борется за защиту Украины и Европы»
Как пошет «Новая газета. Европа», президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев и выступил в Верховной Раде. О его планах заранее сообщила канцелярия польского лидера.
Ранее сообщалось, что Дуда в своем выступлении «коснется польско-украинской истории» и «воздаст должное тем, кто борется за защиту Украины и Европы». «Ни сейчас, ни в будущем никто не должен нарушать единство Украины и Польши. Ни политики, ни вражеские агенты, ни участники Евровидения! Никто! Наши народы дают друг другу 12 баллов!», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В ходе визита Дуды также запланированы личная встреча с Зеленским и двусторонние переговоры между делегациями.
Также после выступления Дуды стало известно, что Зеленский анонсировал внесение в парламент законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине. Об этом рассказала представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.