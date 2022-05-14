Власти Украины мобилизуют миллион человек для обороны страны
Власти Украины заявили о планах мобилизовать около миллиона граждан для участия в боевых действиях против российской армии. Для сравнения, до спецоперации в армии страны насчитывалось 250 тысяч человек
Фото: infosmi.net
Власти Украины заявили о планах мобилизовать около миллиона граждан для участия в боевых действиях против российской армии. Для сравнения, до спецоперации в армии страны насчитывалось 250 тысяч человек.
Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что ведомство «ориентируется на потребность обеспечить миллион людей, которые будут бороться с врагом».
Чиновник также заявил, что хотя Украина и не была готова к военным действиям, но смогла организовать оборону страны благодаря мобилизации украинского народа.