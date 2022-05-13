Украину с начала спецоперации покинули уже более 6 млн человек
По данным агентства ООН по делам беженцев, около 3,3 млн украинцев переехали в Польшу, 900 тысяч человек остались в Румынии, 580 тысяч - в Венгрии, 450 тысяч - в Молдавии, 400 тысяч - в Словакии
Фото: yakutsk.ru
Число жителей Украины, которые покинули страну из-за боевых действий, превысило 6 млн человек.
По данным агентства ООН по делам беженцев, около 3,3 млн украинцев переехали в Польшу, 900 тысяч человек остались в Румынии, 580 тысяч - в Венгрии, 450 тысяч - в Молдавии, 400 тысяч - в Словакии. В ООН заявили, что это самый масштабный миграционный кризис в Европе со времени Второй мировой войны.
Еще 8 млн граждан переехали в более безопасные районы Украины, которые не были затронуты боевыми действиями.
Также сообщается, что о 780 тысячах украинцев, которые уехали в Россию. Государственные российские СМИ называют их «прибывшими в экстренном порядке», а украинские власти утверждают, что эти люди были вывезены насильно.