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Украина
13 мая 2022, 01:34

Украину с начала спецоперации покинули уже более 6 млн человек

По данным агентства ООН по делам беженцев, около 3,3 млн украинцев переехали в Польшу, 900 тысяч человек остались в Румынии, 580 тысяч - в Венгрии, 450 тысяч - в Молдавии, 400 тысяч - в Словакии

Украину с начала спецоперации покинули уже более 6 млн человек
Фото: yakutsk.ru

Число жителей Украины, которые покинули страну из-за боевых действий, превысило 6 млн человек.

По данным агентства ООН по делам беженцев, около 3,3 млн украинцев переехали в Польшу, 900 тысяч человек остались в Румынии, 580 тысяч - в Венгрии, 450 тысяч - в Молдавии, 400 тысяч - в Словакии. В ООН заявили, что это самый масштабный миграционный кризис в Европе со времени Второй мировой войны.

Еще 8 млн граждан переехали в более безопасные районы Украины, которые не были затронуты боевыми действиями.

Также сообщается, что о 780 тысячах украинцев, которые уехали в Россию. Государственные российские СМИ называют их «прибывшими в экстренном порядке», а украинские власти утверждают, что эти люди были вывезены насильно.

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