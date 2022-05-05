В Херсонской области, которая находится под контролем российской армии, запретят Facebook и Instagram
Новые власти Херсонской области Украины, которая находится под контролем российской армии, планируют запретить в регионе социальные сети Facebook и Instagram
Новые власти Херсонской области Украины, которая находится под контролем российской армии, планируют запретить в регионе социальные сети Facebook и Instagram (продукты компании Meta, которая была признана в России экстремистской организацией).
Заместитель председателя военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что американские соцсети «дискредитируют даже своими названиями наш регион» и выступают как экстремистские организации, цель которых состоит в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в области.
Напомним, что Херсонская область Украины сейчас частично находится под контролем российских военных. Ранее Кирилл Стремоусов заявил, что возврат региона под контроль Украины «исключен».
Новое руководство Херсонской области объявило также о переходе на расчеты в российских рублях, а не украинских гривнах.