Верховная Рада запретила пророссийские партии в Украине
Депутаты Верховной Рады 3 мая во втором чтении поддержали законопроект, запрещающий в Украине пророссийские партии. Теперь его должен подписать президент Украины
Депутаты Верховной Рады 3 мая во втором чтении поддержали законопроект, запрещающий в Украине пророссийские партии. Теперь его должен подписать президент Украины.
Об этом идет речь на сайте парламента.
Документ поддержали 330 народных депутатов. За него голосовали даже бывшие представители запрещенной ОПЗЖ: 12 депутатов от новой «Платформы за жизнь и мир» и пятеро внефракционных.
Законопроект предусматривает запрет партий, если их действия или программа направлены на следующее:
оправдание или отрицание вооруженной агрессии против Украины — в том числе и путем представления российской вооруженной агрессии как внутреннего конфликта или отрицания временной оккупации части территории Украины;
прославление, оправдание действий и бездействия людей, совершающих или совершающих вооруженную агрессию против Украины: представителей российских вооруженных формирований и российской оккупационной администрации. В частности, партии теперь не смогут назвать этих людей повстанцами, ополченцами или вежливыми людьми.
Совет нацбезопасности и обороны во время военного положения решил приостановить в Украине любую деятельность партий, имеющих связи с россией. Среди них: «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Социалистическая партия Украины» и другие.
Политолог Владимир Фесенко рассказал, что представители ОПЗЖ после начала активной войны стали критиковать Россию и даже распускать свои фракции в местном совете по разным причинам. Но следует учитывать, что в Украине появился закон об ответственности за коллаборацию, а некоторых участников политсилы, как считает Фесенко, изменить позицию заставили только личные потери от войны.