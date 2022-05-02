В Лисичанске от обстрела сгорела школа, выдержавшая две мировые войны и бой за город в 2014-м
В Луганской области дотла сгорело одно из лучших образовательных учреждений региона - Лисичанская гимназия. Ее построили бельгийцы более ста лет назад
В Луганской области дотла сгорело одно из лучших образовательных учреждений региона - Лисичанская гимназия. Ее построили бельгийцы более ста лет назад.
Об этом 2 мая сообщил глава Областной государственной администрации Сергей Гайдай.
Школу построили в конце XIX века, она входит в ансамбль Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска и считалась одной из сотни лучших в стране. Лисичанская многопрофильная гимназия неоднократно попадала в рейтинг лучших учебных заведений Украины, ее выпускники всегда сдавали ВНО с высокими показателями и поступали в лучшие высшие учебные заведения страны.
Гимназия выдержала две мировые войны и бой за город в 2014 году, но сгорела в результате действий российской армии в 2022-м. Гайдай говорит, что вчера в результате прицельного обстрела там начался пожар, который длился несколько часов.
Но глава ОВА обещает, что приложит все усилия, чтобы гимназия была восстановлена в первоночальном виде.