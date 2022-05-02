Президент Украины призвал Турцию отказаться от российских туристов
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Турцию за двойные стандарты. Политик возмутился тем, что турки одновременно оказывают помощь Украине и принимают у себя российских туристов
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Турцию за двойные стандарты. Политик возмутился тем, что турки одновременно оказывают помощь Украине и принимают у себя российских туристов.
В интервью греческому общественному телевидению ERT Владимир Зеленский заявил, что с одной стороны Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, готовит туристические маршруты специально для россиян.
Зеленский заявил, что «такого не должно быть, если Турция и Украина хотят иметь дружеские отношения».
Президент Украины призвал Турцию «сделать выбор» и отказаться от политики двойных стандартов.
Напомним, что из-за санкций российские авиакомпании теперь не могут осуществлять полеты в страны Евросоюза, а Турция стала для россиян основным направлением, в том числе и транзитным. Ранее Москва и Анкара договорились об увеличении рейсов между странами в связи с летним сезоном отпусков. Киевские власти, напротив, пытаются добиться полной изоляции россиян от остального мира.