Новые власти Херсонской области исключили возвращение региона под контроль Киева
Зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что возвращение региона под контроль киевских властей «невозможно», поэтому области больше не смогут навязывать «свою уродскую нацистскую политику»
Новые власти Херсонской области Украины исключили возвращение региона под контроль Киева. Сейчас область контролируют российские войска.
Зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что возвращение региона под контроль киевских властей «невозможно», поэтому области больше не смогут навязывать «свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности», сообщает РИА Новости.
Кирилл Стремоусов также опроверг сведения о том, что украинские войска готовят освобождение Херсона, а местные власти готовятся провести референдум.
«Украинские пропагандисты вбрасывают фейки о создании Херсонской народной республики, чтобы запугать местное население. Херсонская область будет развиваться и превратится в цветущий край, в котором не будет места идеологии украинского нацизма», - заявил Стремоусов.
Напомним, что Вооруженные силы России на этой неделе установили контроль над Херсонской областью и сформировали в регионе военно-гражданские администрации.