Власти Украины запросили у США экономическую помощь в размере 2 млрд долларов в месяц
Власти Украины запросили у США «чрезвычайную экономическую помощь» в размере 2 млрд долларов. Такая сумма киевским властям нужна каждый месяц
Власти Украины запросили у США «чрезвычайную экономическую помощь» в размере 2 млрд долларов. Такая сумма киевским властям нужна каждый месяц.
Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил изданию The Washington Post, что без этих денег гуманитарный кризис в стране может усугубиться.
По подсчетам Минфина, Украине ежемесячно необходимо не менее 5 млрд долларов международной помощи на ближайшие три месяца. Деньги нужны на выплату пенсий и зарплат работникам сфер здравоохранения и образования, а также на покрытие гуманитарных нужд.
В долгосрочной перспективе украинские власти могут запросить еще денег на покрытие ущерба от военных действий.
С февраля текущего года США уже выделили Украине один миллиард долларов в качестве экономической помощи. На прошлой неделе Белый дом согласовал выплату Киеву еще 500 млн долларов.
Одновременно с этим киевские власти просят финансовой помощи у Евросоюза. В середине апреля президент Владимир Зеленский заявил властям ЕС, что Украине ежемесячно необходимо 7 млрд долларов.