В ООН сообщили о гибели 2345 мирных граждан с начала спецоперации в Украине
В Украине за время спецоперации, которая началась 24 февраля, погибли 2345 мирных жителей, еще около трех тысяч человек получили ранения. Такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
В Украине за время спецоперации, которая началась 24 февраля, погибли 2345 мирных жителей, еще около трех тысяч человек получили ранения. Такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
По данным организации, реальное число погибших и пострадавших в результате спецоперации может быть намного выше, поскольку данные из зоны активных боевых действий приходят с задержкой. Кроме того, в эту статистику не включены данные о потерях среди гражданских из Мариуполя, Изюма и Попасной.
В управлении уточнили, что из 2345 убитых на Украине гражданских лиц - 703 мужчины, 429 женщин, 44 девочки и 63 мальчика, а также 70 детей и 1036 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Напомним, что ранее в ООН сообщили, что Украину с 24 февраля покинули более 5 млн человек.