Украину с начала спецоперации покинуло более 5 млн человек. Больше половины остались в Польше
Больше всего украинцев направляется в Польшу – это как минимум 2,8 млн человек. В Румынию уехали примерно 757 тысяч человек, в Россию - более 549 тысяч человек, в Венгрию - 471 тысяча человек
Фото: pikabu.ru
Украину с начала спецоперации покинули уже более 5 млн человек. Такие данные приводит агентство ООН по делам беженцев.
Больше всего украинцев направляется в Польшу – это как минимум 2,8 млн человек. В Румынию уехали примерно 757 тысяч человек, в Россию - более 549 тысяч человек, в Венгрию - 471 тысяча человек.
По данным агентства по делам беженцев, в Молдавии находятся 426 тысяч украинцев, в Словакии – 342 тысячи человек. Еще около 43 тысяч беженцев находятся в Болгарии и 24 тысячи – в Белоруссии.
Ранее стало известно, что власти Великобритании выдали украинским беженцам только 2,7 тысячи въездных виз при 28 тысячах запросов.