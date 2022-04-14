Президент Украины просит у ЕС 7 млрд долларов в месяц на выплату зарплат и пособий
В беседе с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен Владимир Зеленский заявил, что Украине ежемесячно требуется 7 млрд долларов в виде срочной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат
Фото: alarmyk24.ru
Президент Украины Владимир Зеленский попосил у Евросоюза финансовую помощь в размере 7 млрд долларов в месяц.
В беседе с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен Владимир Зеленский заявил, что Украине ежемесячно требуется 7 млрд долларов в виде срочной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат, сообщает Bloomberg.
Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит Украине дополнительно 500 млн евро на военное оборудование. Всего на военную технику для Киева будет потрачено 1,5 млрд евро.