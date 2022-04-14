Власти Украины арестовали имущество депутата Виктора Медведчука и его жены
Власти Украины арестовали имущество депутата Верховной Рады от пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко
Власти Украины арестовали имущество депутата Верховной Рады от пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
Всего арестовано 154 объекта, среди которых 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 парковочных мест и моторная яхта. Кроме того, арестованы доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарами которых являются Медведчук и Марченко, сообщает РИА Новости.
Напомним, что еще до начала спецоперации в Украине Виктор Медведчук, которого называют кумом президента России Владимира Путина, был помещен под домашний арест по делу о государственной измене. В разгар военных действий в Украине депутат сбежал из-под ареста, а на этой неделе был задержан сотрудниками СБУ.
Президент Владимир Зеленский предложил России обменять Виктора Медведчука на украинских военнопленных. В Кремле на это заявили, что депутат является гражданином Украины и может не захотеть ехать в Россию.