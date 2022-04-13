Владимир Зеленский предложил России обменять Виктора Медведчука на пленных украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Москве обменять ранее задержанного депутата Верховной Рады и кума Владимира Путина Виктора Медведчука на украинцев, которые находятся в плену у россиян
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Москве обменять ранее задержанного депутата Верховной Рады и кума Владимира Путина Виктора Медведчука на украинцев, которые находятся в плену у россиян.
В своем Telegram-канале Владимир Зеленский обратил внимание на тот факт, что сбежавший из-под домашнего ареста Виктор Медведчук (он обвиняется в госизмене) использовал военную форму с целью «замаскироваться».
«Вот такой «вояка». Вот такой «патриот». Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени» — написал президент Украины.
Зеленский также добавил, что Медведчук «прятался 48 часов», после чего попытался пересечь границу Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков отказался комментировать задержание представителя пророссийской фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Верховной Раде Виктора Медведчука. Чиновник сослался на то, что в последнее время со стороны Украины распространяется слишком большое количество фейков.
Между тем, Владимир Зеленский опубликовал несколько фотографий Виктора Медведчука в камуфляжной форме и в наручниках.