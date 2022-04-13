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13 апреля 2022, 00:03

Владимир Зеленский сообщил о задержании сбежавшего из-под ареста кума Владимира Путина

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 12 апреля сообщил о задержании депутата Верховной Рады и члена пророссийской фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, который ранее сбежал из-под домашнего ареста

Владимир Зеленский сообщил о задержании сбежавшего из-под ареста кума Владимира Путина
Фото: theins.ru

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 12 апреля сообщил о задержании депутата Верховной Рады и члена пророссийской фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, который ранее сбежал из-под домашнего ареста.

Напомним, что Виктора Медведчука называют кумом президента России Владимира Путина и тестем главы ПАО «Россети» Андрея Рюмина.

Владимир Зеленский сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели успешную спецоперацию по задержанию беглого Виктора Медведчука.

Весной 2021 года правоохранительные органы Украины возбудили в отношении кума Владимира Путина уголовное дело по статье «Государственная измена». По версии следствия, депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак по указанию российской власти вели сбор данных о местах дислокации войсковых формирований Украины и их боевой подготовке. Позже Медведчуку было предъявлено обвинение в финансировании терроризма, а именно организации схемы схему поставок угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Украину.

Кум российского резидента был помещен под домашний арест, а после начала спецоперации в Украине он сбежал.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о поимке Виктора Медведчука, сославшись на огромное количество фейк-ньюс. 

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