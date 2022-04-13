Президент Украины отказался от встречи с немецким коллегой из-за его «тесной связи» с Владимиром Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сославшись на его тесные связи с президентом России Владимиром Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сославшись на его тесные связи с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский также припомнил ему поддержку проекта «Северный поток-2».
Визит Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев был запланирован на 13 апреля, сообщает издание Bild.
«Мы все знаем о тесных связях Штайнмайера с Россией, сформированных по „формуле Штайнмайера“. В настоящее время ему не рады в Киеве. Посмотрим, изменится ли это», - заявил газете один из украинских дипломатов.
«Формулой Штайнмайера» называют соглашение об особом статусе Донецка и Луганска, а также проведении на этих территориях местных выборов в соответствии с избирательным законодательством Украины. Это соглашение было подписано 1 октября 2019 года в Минске на трехсторонней встрече контактной группы по Украине.