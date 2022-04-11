Украину с начала спецоперации покинули 4,5 млн человек. Из них 2,5 млн украинцев приняла Польша
Еще 686 тысяч украинцев нашли убежище в Румынии, а в Венгрии - 419 тысяч человек. В Молдавии остались 410 тысяч украинцев, в России - 404 тысячи человек, в Словакии - 314 тысяч человек, в Болгарии - 73 тысячи человек
С начала спецоперации Украину покинули более 4,5 млн человек. Такие данные приводит управление верховного комиссариата ООН по делам беженцев.
«За первые пять недель более четырех миллионов беженцев с Украины пересекли границу с соседними странами, и многие другие были вынуждены переехать внутри страны. Они нуждаются в защите и поддержке», — говорится в сообщении управления, которое цитирует ТАСС.
В ведомстве сообщили, что больше всего беженцев приняла Польша. В этой стране находятся почти 2,5 млн граждан Украины.
Еще 686 тысяч украинцев нашли убежище в Румынии, а в Венгрии - 419 тысяч человек. В Молдавии остались 410 тысяч украинцев, в России - 404 тысячи человек, в Словакии - 314 тысяч человек, в Болгарии - 73 тысячи человек.
Кроме того, в Россию в конце февраля въехали 113 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик.