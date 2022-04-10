Украина ввела полное торговое эмбарго против России
Официальный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук рассказал, что Украина запретила импорт на свою таможенную территорию всех товаров из России
Фото: finobzor.ru
Власти Украины ввели полное торговое эмбарго против России в связи с проведением спецоперации в стране.
Официальный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук рассказал, что Украина запретила импорт на свою таможенную территорию всех товаров из России.
Вице-премьер министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Россия из-за эмбарго будет терять по 6 млрд долларов в год, пишет «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
В свою очередь в таможенной службе Украины оценили оборот внешней торговли с Россией в 10,1 млрд долларов. В российской таможне оборот торговли между странами оценили в 12,3 млрд долларов.