На курорте в итальянской Тоскане нашли виллу президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский владеет виллой в популярном курортном городке Форте-дей-Марми (Италия, регион Тоскана). Об этом сообщил мэр города Бруно Мурци
Фото: РЕН ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский владеет виллой в популярном курортном городке Форте-дей-Марми (Италия, регион Тоскана). Об этом сообщил мэр города Бруно Мурци.
Вилла зарегистрирована на фирму супруги президента Елену Зеленскую - San Tommaso S.R.L, сообщают «Известия».
Мэр Форте-дей-Марми рассказал, что Владимира Зеленского в городе он никогда не видел, а сейчас вилла закрыта и находится под охраной.
В декларации о доходах Владимира Зеленского указан дом площадью 413 кв.м, который был куплен в 2018 году. Тогда вилла обошлась президенту в 3,2 млн евро, а сейчас она оценивается уже в 4,5 млн евро.
Также сообщается, что в 2021 году Зеленский пытался продать виллу в Тоскане, но получилось ее только сдать в аренду.