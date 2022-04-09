Зеленский объяснил, от чего зависят дальнейшие действия российской армии в Украине
Об этом он заявил на брифинге по результатам встречи с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером, отвечая на вопрос о том, какими будут дальнейшие агрессивные планы России
В частности, это зависит от прочности украинской армии, поставки оружия Украине и от готовности Путина «идти дальше».
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, от чего зависят дальнейшие действия российской армии и направления ее наступления.
Об этом он заявил на брифинге по результатам встречи с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером, отвечая на вопрос о том, какими будут дальнейшие агрессивные планы РФ, ведь по данным различных ведомств российские войска планируют и нападение на Харьков, и на Донбасс, и на юг Украины.
«Зависит от того, насколько мы будем крепкими. Зависит от того, насколько быстрыми будут наши партнеры по поставкам оружия, насколько лидер или руководитель РФ готов идти дальше. От многих вещей. Только... все будет зависеть, прежде всего, от наших вооруженных сил, поэтому самое главное, чтобы мы были готовы на любом из этих направлений», - отметил глава государства.