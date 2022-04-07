Посол Украины демонстративно покинул брифинг Лапида и Ганца
На брифинге для послов иностранных государств, который был посвящен темам политики и безопасности, посол Украины Евгений Корнийчук демонстративно встал и вышел. Вероятно, такова была его реакция на слова Бени Ганца о «конфликте между Украиной и Россией»
На брифинге для послов иностранных государств, который был посвящен темам политики и безопасности, посол Украины Евгений Корнийчук демонстративно встал и вышел. Вероятно, такова была его реакция на слова Бени Ганца о «конфликте между Украиной и Россией».
6 апреля министр иностранных дел Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц провели брифинг для 80 послов зарубежных стран, аккредитованных в Израиле. Как передает «Израильская радиовещательная корпорация» Лапид подробно рассказал о гуманитарной помощи, которую Израиль оказывает Украине и повторил, что осуждает вторжение России и военные преступления, ставшие достоянием общественности. В сообщении государственной корпорации телерадиовещания сказано, что оба министра осудили вторжение России и сделали акцент на гуманитарной помощи и посреднических усилиях, предпринимаемых Израилем для прекращения войны.
Посол Украины в Израиле Евген Корнийчук демонстративно встал и покинул зал в тот момент, когда перед дипломатами выступал Бени Ганц. КАН отмечает, что посол таким образом отреагировал на отказ Израиля предоставить Украине оборонительное вооружение. Корнийчук отказался прокомментировать свой поступок.
Издание «Маарив» пишет, что посла Украины возмутили слова Ганца, назвавшего войну «конфликтом между Украиной и Россией».
СМИ отмечают, что посол РФ в Израиле Анатолий Викторов остался в зале до конца брифинга несмотря на резкие оценки действий России в Украине, которые высказали Яир Лапид, Бени Ганц и зарубежные дипломаты.