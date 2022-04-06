Вице-премьер Украины призвала эвакуироваться жителей Харьковской, Донецкой и Луганской областей
Вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире всеукраинского телемарафона обратилась к жителям Харьковской, Донецкой и Луганской областей с призывом эвакуироваться. Чиновница отметила, что уезжать нужно сейчас, «пока есть такая возможность»
Вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире всеукраинского телемарафона обратилась к жителям Харьковской, Донецкой и Луганской областей с призывом эвакуироваться. Чиновница отметила, что уезжать нужно сейчас, «пока есть такая возможность».
Ирина Верещук сообщила, что главы военных администраций указанных регионов просят граждан покинуть границы областей и уже приступили к организации эвакуации.
«Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого, и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно», - отметила вице-премьер, слова которой приводит «Украинская правда».
В свою очередь официальный представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что российская армия якобы готовится захватить Харьков. Мэр города Игорь Терехов завил, что город хорошо вооружен и подготовлен к обороне.