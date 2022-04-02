Президент Украины призвал россиян бойкотировать весенний призыв в армию
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к россиянам, в котором призвал бойкотировать весенний призыв в армию, стартовавший 1 апреля
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к россиянам, в котором призвал бойкотировать весенний призыв в армию, стартовавший 1 апреля. Политик считает, что срочников могут отправить в Украину для участия в спецоперации.
«Предупредите каждого такого призывника, их родителей: нам тут не нужны новые убитые люди. Берегите своих детей, чтобы они не стали злодеями. Не отдавайте их в армию, делайте все, что можете, лишь бы они жили — дома. У себя дома», - говорится в заявлении Владимира Зеленского, слова которого приводит «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Президент Украины также выразил свое возмущение по поводу призыва в Вооруженные силы РФ жителей Крыма.
«Хочу сказать всем жителям Крыма, саботируйте эту историю. На любом из этапов. А если не выйдет, то не выполняйте преступные приказы и при первой возможности сдавайтесь, сдавайтесь вооруженным силам Украины», - добавил Зеленский.
Весенний призыв в армию в России стартовал 1 апреля и продлится до 15 апреля. Минобороны планирует призвать 134,5 тысячи человек. Руководство страны заверило, что никого из солдат-срочников в Украину не отправят, однако матери солдат ранее неоднократно жаловались на принуждение к подписанию контрактов на участие в спецоперации.