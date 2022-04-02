Украинские депутаты приняли закон о национализации имущества российских граждан
Согласно прежней редакции документа национализации распространялась только на российские компании в Украине и их имущество. Теперь депутаты расширили национализацию на граждан России; лиц, не являющихся гражданами РФ, но имеющих тесную связь с РФ
Верховная рада Украины внесла поправки в ранее принятый закон о национализации имущества российских граждан в стране.
Согласно прежней редакции документа национализации распространялась только на российские компании в Украине и их имущество. Теперь депутаты расширили национализацию на граждан России; лиц, не являющихся гражданами РФ, но имеющих тесную связь со страной-агрессором; юрлиц (их филиалы, представительства), работающие в Украине, но бенефициаром которых является РФ, а также компании, долей в которых владеет Россия.
Кроме того, под действие закона попадают граждане, компании и организации, которые публично поддерживают спецоперацию России в Украине.
Напомним, что российские власти приняли закон о национализации имущества украинских политиков и олигархов в Крыму.