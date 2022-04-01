Украинский суд арестовал 12 самолетов «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр»
Киевский суд арестовал двенадцать транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан», которые принадлежат российской авиакомпании «Волга-Днепр». Арест самолетов был инициирован государственным предприятием «Антонов»
Киевский суд арестовал двенадцать транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан», которые принадлежат российской авиакомпании «Волга-Днепр». Арест самолетов был инициирован государственным предприятием «Антонов». Общая стоимость самолетов оценивается в 2 млрд гривен.
Трем самолетам Ан-124-100 «Руслан» запрещен вылет из Германии, а одному лайнеру – из Канады. В суде отметили, что арест позволит «сохранить вещественные доказательства и в дальнейшем возместить ущерб».
По версии суда, российское федеральное агентство Росавиация незаконно разрешила входящей в «Волга-Днепр» компании выдавать сертификаты летной пригодности на самолеты «Руслан». Фактически «Волга-Днепр» выдавала сертификаты летной годности сама себе, поставив под угрозу безопасную эксплуатацию самолетов.
Киевский суд постанови, что «Русланы» должны быть переданы в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.