Украина призвала страны Прибалтики полностью закрыть границы с Россией
Дипломат рассказал, что Украина также просит Польшу закрыть польско-белорусскую границу, через которую транзитом идут поставки в РФ, в том числе товаров двойного назначения, используемых в военных целях
Украинские дипломаты обратились к властям Литвы, Латвии и Эстонии с просьбой закрыть сухопутные границы с Россией и Белоруссией.
Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил агентству «Укринформ», что закрытие границ с Прибалтикой позволит полностью заблокировать все поставки в Россию.
Дипломат рассказал, что Украина также просит Польшу закрыть польско-белорусскую границу, через которую транзитом идут поставки в РФ, в том числе товаров двойного назначения, используемых в военных целях.
Напомним, что с начала спецоперации в Украине страны Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, а Россия в ответ закрыла свое небо для европейских перевозчиков. Морские и сухопутные границы остаются открытыми, но с некоторыми ограничениями, которые были введены из-за пандемии коронавируса.