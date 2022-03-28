Минкультуры Украины вводит санкции против 47 российских музыкантов и актеров
Министерство культуры и информационной политики Украины подготовило пакет персональных санкций в отношении 47 российских музыкантов, актеров и пропагандистов, которые поддержали спецоперацию Вооруженных сил РФ
Министерство культуры и информационной политики Украины подготовило пакет персональных санкций в отношении 47 российских музыкантов, актеров и пропагандистов, которые поддержали спецоперацию Вооруженных сил РФ в стране.
Глава ведомства Александр Ткаченко сообщил, что украинское правительство уже одобрило санкции против российских артистов. Теперь их нужно согласовать с Советом национальной безопасности и обороны, а также президентом Украины Владимиром Зеленским.
В санкционный список за поддержку российской армии среди прочих вошли Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Джиган, Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Тимати, Дмитрий Харатьян, Яна Поплавская, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Владимир Машков, Марат Башаров, Наиля Аскер-заде, Роман Бабаян, Алексей Гудошников, Александр Дугин и Модест Коларов.
Отдельно вводятся санкции против владельцев спутникового канала «Союз».