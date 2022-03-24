Служба безопасности Украины объявила в международный розыск Ольгу Скабееву и Дмитрия Киселева
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в международный розыск генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и телеведущую государственного телеканала «Россия 1» Ольгу Скабееву
Фото: rutube.ru
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в международный розыск генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и телеведущую государственного телеканала «Россия 1» Ольгу Скабееву. Российских пропагандистов подозревают в публичной поддержке «спецоперации» в Украине и призывах к изменению границ Украины.
В СБУ сообщили, что обвиняемые публично оправдывали и продолжают оправдывать спецоперацию в Украине и «действия военно-политического руководства государства-агрессора».
Согласно украинскому законодательству, Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой грозит пожизненное заключение.
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