Суд во Львове разрешил взять Медведчука под стражу
Лычаковский районный суд Львова заочно избрал народному депутату от «Оппозиционной платформы — При жизни» Виктору Медведчуку меру пресечения — содержание под стражей
Лычаковский районный суд Львова заочно избрал народному депутату от «Оппозиционной платформы — При жизни» Виктору Медведчуку меру пресечения — содержание под стражей.
Об этом сообщает пресс- служба Государственного бюро расследований Украины.
В настоящее время местонахождение Медведчука устанавливают. Под стражу его разрешили взять по ходатайству следователя ГБР. Также в ведомстве говорят, что вместе с Генпрокуратурой приняли меры по международному розыску фигуранта.
Виктор Медведчук должен находиться под круглосуточным домашним арестом до 10 марта 2022 года по делу о поставках угля из оккупированного Донбасса, в котором его обвиняют в госизмене.
По данным СМИ, вечером 18 февраля его супруга Оксана Марченко уехала на автомобиле в Беларусь. А перед полномасштабным вторжением России в Украину, 21 февраля, в дом депутата в Киеве приехали несколько машин, чтобы вывезти имущество. Но об этом узнали в Госбюро расследований, и на место прибыли правоохранители .
Адвокат Медведчука Лариса Чередниченко 27 февраля в комментарии «Общественному» говорила , что он находится в безопасном месте в Киеве.
Как утверждают источники «Украинской правды», 11 марта у правоохранителей была информация, что Медведчук покинул свой дом примерно 24 февраля. Тогда он выключил телефоны и перестал выходить на связь.
По оперативной информации, подозреваемый скрывается у однопартийцев или других коллег в Украине. Его ищет специальная группа сотрудников СБУ и Генпрокуратуры на всей территории страны.