Украинские депутаты отменили запрет на использование женского труда на тяжелых работах
Верховная Рада Украины внесла поправки в трудовое законодательство страны в связи с вооруженным конфликтом с Россией. Депутаты среди прочего отменили запрет на использование женского труда на тяжелых работах
Фото: cryptoblogers.ru
Верховная Рада Украины внесла поправки в трудовое законодательство страны в связи с вооруженным конфликтом с Россией. Депутаты среди прочего отменили запрет на использование женского труда на тяжелых работах.
На сайте президентской партии «Слуга народа» сообщается, что были отменены ограничения на применение труда женщин на тяжелых работах, а также на вредном или опасном производстве и подземных работах.
Кроме того, украинские депутаты отменили большую часть ограничений на ночную и сверхурочную работу, привлечение к трудовой деятельности в выходные и праздники, направления в командировки, сообщает «Лента.ру».