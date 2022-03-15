В Киеве ввели комендантский час и попросили жителей «посидеть дома»
Мэрия Киева сообщила о введении комендантского часа в столице Украины на двое суток. Мэр Виталий Кличко сообщил, что комендантский час наступит 15 марта в 21:00 и продлится до 8 часов утра 17 марта
Фото: championat.com
Мэрия Киева сообщила о введении комендантского часа в столице Украины на двое суток. Мэр Виталий Кличко сообщил, что комендантский час наступит 15 марта в 21:00 и продлится до 8 часов утра 17 марта.
Во время комендантского часа запрещается передвигаться по городу без специальных пропусков. Выходить на улицу разрешается только для того, чтобы добраться до укрытия.
Мэр Киева попросил жителей двое суток «посидеть дома» и приготовиться отправиться в укрытия по сигналу тревоги.
Виталий Кличко также обратился к киевлянам мужского пола с призывом вернуться в родной город и защищать его.