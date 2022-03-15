«Украинские железные дороги» решили национализировать российские вагоны
Перед этим киевские власти сообщили об уничтожении всех железнодорожных переходов между Россией и Украиной, которые обеспечивали перевозку грузов и приносили обеим странам миллионы долларов дохода
Фото: forumodua.com
«Украинские железные дороги» («Укрзализныця») начали процесс национализации более трех тысяч российских вагонов, которые находятся на территории республики.
О национализации российских вагонов сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, однако подробности пока неизвестны.
Российская сторона действия «Украинских железных дорог» пока не прокомментировала.
Перед этим киевские власти сообщили об уничтожении всех железнодорожных переходов между Россией и Украиной, которые обеспечивали перевозку грузов и приносили обеим странам миллионы долларов дохода.