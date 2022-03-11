Украинский суд заочно арестовал главреда RT Маргариту Симоньян
На Украине суд по ходатайству генеральной прокуратуры заочно арестовал главного редактора российского государственного телеканала RT (Russia Today) Маргариту Симоньян
На Украине суд по ходатайству генеральной прокуратуры заочно арестовал главного редактора российского государственного телеканала RT (Russia Today) Маргариту Симоньян.
«Украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения», - сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, слова которой приводит ТАСС.
Заочный арест дат прокуратуре право объявить главреда RT в международный розыск.
В Украине Маргариту Симоньян обвиняют в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также изменения границ территории или государственной границы Украины. Поводом для возбуждения дела стали заявления пропагандистки о республиках Донбасса.
Ранее украинский суд заочно арестовал российскую телеведущую и медиаменеджера Тину Канделаки. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.