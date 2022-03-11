ВОЗ рекомендовала украинским лабораториям уничтожить особо опасные патогены во избежание эпидемий
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены, которые хранятся в лабораториях на территории страны. Это необходимо для предотвращения потенциальных утечек
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены, которые хранятся в лабораториях на территории страны. Это необходимо для предотвращения потенциальных утечек, которые могут привести к распространению болезней среди населения.
В ВОЗ при этом не уточнили, о каких именно патогенах идет речь.
Отметим, что по данным российских властей, в украинских лабораториях до начала спецоперации якобы велась разработка биологического оружия при поддержке США.
В Минобороны РФ сообщили, что 24 февраля сотрудники украинских биолабораторий уничтожили особо опасные патогены, среди которых якобы были возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.