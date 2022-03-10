Владимир Зеленский разрешил изымать собственность России и российских граждан в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает правоохранительным органам в принудительном порядке изымать всю собственность, принадлежащую России и российским гражданам на территории страны
Фото: eer.ru
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает правоохранительным органам в принудительном порядке изымать всю собственность, принадлежащую России и российским гражданам на территории страны.
«Закон определяет правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости», - сообщили в Верховной Раде Украины.
Согласно тексту закона, принудительная конфискация распространяется на все объекты права собственности любого резидента России.
Документ стал ответом украинских властей на спецоперацию российской армии в стране.