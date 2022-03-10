Владимиру Зеленскому отказали в возможности обратиться к израильским депутатам
Спикер кнессета (парламента) Израиля Микки Леви отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности обратиться к депутатам страны по поводу спецоперации России и заручиться поддержкой местных властей
Фото: discover24.ru
Спикер кнессета (парламента) Израиля Микки Леви отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности обратиться к депутатам страны по поводу спецоперации России и заручиться поддержкой местных властей.
Накануне украинский посол в Израиле передал официальный запрос на видеообращение Владимира Зеленского к депутатам, однако спикер кнессета ответил отказом. Микки Леви объяснил свое решение отсутствием многих депутатов на заседании парламента.
Г-н Леви предложил Зеленскому провести частное общение через Zoom.
«Украинцы были сильно разочарованы ответом и не были заинтересованы в частном звонке через Zoom», - пишет израильская пресса, которую цитирует «Лента.ру».