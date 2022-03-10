Владимир Зеленский заявил о готовности к компромиссам ради мира в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на «определенные компромиссы» в ходе переговоров с Россией по вопросу прекращения спецоперации Вооруженных сил РФ в его стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на «определенные компромиссы» в ходе переговоров с Россией по вопросу прекращения спецоперации Вооруженных сил РФ в его стране.
Напомним, что Москва требует от Киева признать Крым частью РФ, признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, а также отказаться от вступления в НАТО и размещения объектов НАТО вблизи границ с Россией.
На вопрос журналистов, на какие уступки он готов пойти, Владимир Зеленский заявил: «Вопрос не в том, на что я могу пойти. При любом диалоге моя цель — закончить войну с Россией».
«Готов вести переговоры, готов к компромиссам. Но они не могут быть предательством моего народа», - добавил украинский президент и также призвал Россию быть готовой пойти на уступки.
По данным ТАСС, Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина принять участие в прямых переговорах с ним.
В свою очередь замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что Киев попросил у канцлера Германии Олафа Шольца помощи в организации переговоров Зеленского и Путина.