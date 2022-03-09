Подполковник ВСУ попросил своего кузена и депутата Госдумы Анатолия Выборного остановить спецоперацию в Украине
Подполковник Вооруженных сил Украины Николай Григорьевич Кондрацкий записал видеообращение к своему двоюродному брату и депутату Госдумы РФ Анатолию Выборному («Единая Россия»)
Подполковник Вооруженных сил Украины Николай Григорьевич Кондрацкий записал видеообращение к своему двоюродному брату и депутату Госдумы РФ Анатолию Выборному («Единая Россия»).
Украинский силовик напомнил российскому депутату их детские годы и то, что их родители похоронены рядом, а родной брад депутата Владимир Выборный живет в Одессе. Кондрацкий призвал Выборного остановить спецоперацию российской армии в Украине.
Отметим, что Анатолий Выборный голосовал за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также за проведение спецоперации «по защите Донбасса».
«Скажи, брат, как так получилось? Что тебе дали те москали? Что они тебе дали кроме миллионов? Эти миллионы уйдут, а душа твоя останется там. Наши родители похоронены рядом — твой отец дядя Боря, моя мама Оля, твоя мама тетя Ванда. Моя крестная мама, кстати. Они, наверное, сейчас в гробах переворачиваются. Ты понимаешь, что наделал? Благодаря тебе фамилия Выборный проклята», - заявил Николай Кондрацкий.