В Украине в результате боев в районе Запорожской АЭС произошел пожар на станции
Представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз в эфире телеканала «Украина 24» сообщил, что угрозы распространения радиации из-за обстрела АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в районе объекта нормальный
На Запорожской атомной электростанции (АЭС) в результате обстрела начался пожар. Сейчас эта украинская АЭС считается самой крупной в Европе.
Мэр города Энергодар Дмитрий Орлов сообщил, что пожар на Запорожской АЭС является угрозой мировой безопасности.
В свою очередь представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз в эфире телеканала «Украина 24» сообщил, что угрозы распространения радиации из-за обстрела АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в районе объекта нормальный.
В государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, однако на станции был отключен один из энергоблоков.
Возгорание произошло в учебно-тренировочном корпусе. Пожар локализован, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.