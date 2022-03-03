Более миллиона украинцев стали беженцами из-за спецоперации российской армии
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что всего за семь дней мы стали свидетелями исхода миллиона беженцев из Украины в соседние страны
Фото: rus.delfi.ee
С начала проведения российской армией спецоперации по «демилитаризации» Украины страну вынужденно покинули уже более миллиона человек.
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что всего за семь дней мы стали свидетелями исхода миллиона беженцев из Украины в соседние страны.
Из-за военных действий украинцы уезжают в Польшу, а уже оттуда в другие страны Европы. Так, в Чехии из-за наплыва беженцев из Украины пришлось ввести режим ЧС. По оценкам властей, ежедневно в страну прибывает около 5 тысяч украинцев.
Власти заверили, что граждан Чехии режим ЧС не затронет, а вводится он чисто по техническим причинам, чтобы обеспечить прием людей из Украины.