Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз
Президент страны Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе 28 февраля. Заявка была адресована главам Евросовета, Европарламента и президенту Франции Эмманюэлю Макрону (Франция сейчас председательствует в ЕС)
Фото: fbm.ru
Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз, после чего была начата специальная процедура вступления.
Президент страны Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе 28 февраля. Заявка была адресована главам Евросовета, Европарламента и президенту Франции Эмманюэлю Макрону (Франция сейчас председательствует в ЕС).
Перед этим г-н Зеленский потребовал от европейских партнеров незамедлительно принять Украину в Евросоюз в связи с тем, что российская армия начала «спецоперацию» в стране.