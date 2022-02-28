На Украине решили освободить из колоний осужденных с военным опытом
Президент Украины Владимир Зеленский объявил об освобождении из мест лишения свободы осужденных, у которых имеется военный опыт. Такое решение глава государства принял в связи с проведением российской армией спецоперации в Украине
Фото: politexpert.net
Президент Украины Владимир Зеленский объявил об освобождении из мест лишения свободы осужденных, у которых имеется военный опыт. Такое решение глава государства принял в связи с проведением российской армией спецоперации в Украине.
Владимир Зеленский заявил, что данное решение является непростым «с моральной точки зрения», но осужденные «смогут искупить свою вину в горячих точках».
Ранее телеграм-каналы сообщили, что на Украине раздают оружие всем желающим, а Зеленский призывает граждан страны вести партизанскую войну против российской армии.