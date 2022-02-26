Мэр Киева попросил жителей города не выходить на улицу после 17 часов
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил жителям города о том, что ранее введенный из-за военных действий комендантский час будет теперь действовать с 17 часов вечера до 8 часов утра
Фото: uz.sputniknews.ru
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил жителям города о том, что ранее введенный из-за военных действий комендантский час будет теперь действовать с 17 часов вечера до 8 часов утра. Ранее комендантский час действовал только в ночное время.
Такой режим вводится до 28 февраля для повышения эффективности обороны украинской столицы и безопасности граждан.
Виталий Кличко предупредил, что все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.
«Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы», — отметил мэр Киева.