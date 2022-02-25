Нацбанк запретил украинским банкам проводить операции с российскими и белорусскими рублями
Национальный банк Украины (НБУ) запретил банкам страны совершать любые валютные операции с использованием российских и белорусских рублей. Такое решение было принято в связи с проведением Россией военной операции в Украине
Фото: psm7.com
Национальный банк Украины (НБУ) запретил банкам страны совершать любые валютные операции с использованием российских и белорусских рублей. Такое решение было принято в связи с проведением Россией военной операции в Украине.
Правление НБУ внесло соответствующие изменения в постановление от 24 февраля 2022 года «О работе банковской системы в период введения военного положения».
Внесенные поправки также вводят запрет на выполнение обязательств перед юридическими или физическими лицами, находящимися в России или в Белоруссии, сообщает «Лента.ру».