Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский в связи с начатой против страны войной объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом он объявил в ходе брифинга, трансляция которого ведется на странице офиса президента в Facebook
Фото: kino-teatr.ru
Президент Украины Владимир Зеленский в связи с начатой против страны войной объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом он объявил в ходе брифинга, трансляция которого ведется на странице офиса президента в Facebook.
«Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России», - заявил Владимир Зеленский.
Напомним, что рано утром 24 февраля российские войска начали «специальную военную операцию» в Украине. Президент Владимир Путин обратился к украинским военным с призывом сдаться и сохранить свои жизни.
В Минобороны России заверили, что армия наносит точечные удары по объектам инфраструктуры Вооруженных сил Украины, а угрозы для гражданского населения нет.