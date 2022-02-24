Самый богатый бизнесмен Украины из-за войны досрочно выплатит налоги
Холдинг System Capital Management (SCM), которым владеет украинский олигарх Ринат Ахметов, досрочно выплатит в бюджет страны налоги на миллиард гривен (примерно 35 млн долларов)
Фото: ukraine.segodnya.ua
Холдинг System Capital Management (SCM), которым владеет украинский олигарх Ринат Ахметов, досрочно выплатит в бюджет страны налоги на миллиард гривен (примерно 35 млн долларов).
Ринат Ахметов решил досрочно заплатить налоги в казну в связи с военными действиями в Украине, которые проводит российская армия.
Бизнесмен заявил, что «угроза вторжения требует максимального единения», а Украине как никогда необходима стабильность государственных финансов. «Бизнес должен помочь государству в этом», – добавил г-н Ахметов, слова которого приводит «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Ринат Ахметов занимает первое место в списке самых богатых граждан Украины. Журнал Forbes оценивает его состояние в 7,6 млрд долларов.