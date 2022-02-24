Украинские железные дороги сообщили о приостановке сообщения из-за военных действий
Украинские железные дороги («Укрзализныця») объявили о приостановке на неопределенный срок железнодорожного сообщения с Харьковом, который подвергся обстрелу со стороны российской армии
Фото: 123ru.net
Украинские железные дороги («Укрзализныця») объявили о приостановке на неопределенный срок железнодорожного сообщения с Харьковом, который подвергся обстрелу со стороны российской армии.
В целях безопасности пассажиров внесены изменения в движение поездов, следующих по маршрутам Киев-Мариуполь, Киев-Новоалексеевка, а сообщение поездов Ивано-Франковск — Киев и Киев-Авдеевка остановлено на станциях Ирша и Покровск.
Примечательно, что еще вчера в «Укрзализныця» сообщали о сохранении железнодорожного сообщения между городами страны.
Напомним, что утром 24 февраля власти страны закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов. Киевские аэропорты отменили все рейсы и эвакуировали персонал.