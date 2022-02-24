Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на территории всей Украины
Глава государства объявил о введении на территории всей Украины военного положения и сообщил, что российская армии нанесла удары по войсковой приграничной инфраструктуре
Фото: report.az
Президент Украины Владимир Зеленский спустя примерно два часа после начала российскими военными «специальной военной операции» на Донбассе обратился к нации.
Глава государства объявил о введении на территории всей Украины военного положения и сообщил, что российская армии нанесла удары по войсковой приграничной инфраструктуре.
Владимир Зеленский также сообщил, что президент США Джо Байден заверил его в оказании Украине международной поддержки.
В свою очередь Минобороны России сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины, в том числе военных аэродромов и объектов ПВО. В оборонном ведомстве заверили, что российская армия не производит ракетные и артиллерийские удары по украинским городам, сообщает РИА Новости.