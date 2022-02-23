Власти Украины могут закрыть границу с Россией и Белоруссией
Власти Украины могут в ближайшее время закрыть государственные границы с Россией и Белоруссией. Соответствующий проект об обращении к президенту Украины подготовили депутаты Верховной Рады
Фото: golos.ua
Власти Украины могут в ближайшее время закрыть государственные границы с Россией и Белоруссией. Соответствующий проект об обращении к президенту Украины подготовили депутаты Верховной Рады.
В обращении парламента говорится о необходимости объявить военное положение в Украине, а также прекратить транспортное сообщение с Россией в связи с «военной агрессией».
Отдельно депутаты подготовили проект постановления о санкциях против депутатов Госдумы РФ, которые проголосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, что власти Евросоюза уже объявили о персональных санкциях в отношении российских депутатов, которые голосовали за признание ЛНР и ДНР. В черный список включили 351 депутата Госдумы.